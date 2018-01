Presos fazem 16 crianças reféns em rebelião no MA

Pelo menos 30 pessoas, entre elas 16 crianças, estão sendo mantidas reféns desde a tarde de terça-feira, 16, pelos detentos do Centro de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ), no Centro de São Luís, no Maranhão. A rebelião começou por volta das 13 horas, após uma tentativa de fuga frustrada. Segundo informações do secretário adjunto da Administração Penitenciária, Sindonis Souza da Cruz, a fuga teve início quando um preso de prenome Bruno começou a atirar contra agentes penitenciários, no momento em que era servido lanches para os visitantes, durante as comemorações do Dia das Crianças. A unidade permanece sem luz e água. O chefe da rebelião deverá ser transferido da unidade. Houve troca de tiros e dois agentes penitenciários e três presos ficaram feridos. Os presos estão se comunicando através de celulares, de acordo com o secretário e dizem possuir duas armas dentro do Centro. Policiais da Força Nacional estão do lado de fora do CCPJ e é aguardada a presença do Batalhão Especial da Polícia para dar prosseguimento às negociações.