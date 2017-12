Presos fazem 70 reféns em presídio de Taubaté Presos do Centro de Detenção Provisória de Taubaté, no interior de São Paulo, se rebelaram na manhã de sábado, 7, após uma tentativa frustrada de fuga. Cinco detentos tentaram dominar os carcereiros, que, ao descobrir que as armas usadas eram de sabão, reagiram. Em seguida, os demais presos se rebelaram e fizeram 70 reféns, entre funcionários e visitantes. O motim durou cerca de duas horas.