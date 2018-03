Presos fazem rebelião em cadeia de Pernambuco Presos da cadeia pública de Santa Cruz do Capibaribe (PE), a 192 quilômetros de Recife, começaram uma rebelião na madrugada desta sexta-feira, 3, para protestar contra a superlotação do local. Segundo a polícia, a cadeia tem capacidade para 25 presos, mas abriga 109. Os amotinados colocaram fogo em colchões que foi logo controlado. A PM bloqueou ruas da região e as aulas em uma escola pública próxima a cadeia foram suspensas. Os presos estão pedindo a presença do promotor e do juiz do município para negociar.