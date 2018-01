Presos ficam feridos em nova tentativa de motim em Pedrinhas (MA)

SÃO LUÍS - Depois de uma revista em parentes, os presos que estão encarcerados nos presídios São Luís I e II tentaram se rebelar na manhã desta quinta-feira, 6, mas acabaram sendo contidos pela tropa de choque da Polícia Militar e por homens da Força Nacional. As unidades onde ocorreu o incidente fazem parte do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, onde diversos presos morreram no mês passado em confrontos e rebeliões.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária (Sejap) houve feridos, mas ainda não se sabe a quantidade. Em nota, a Sejap informou apenas que os detentos tiveram ferimentos leves e foram atendidos no ambulatório do complexo, porém não informou o número de presos lesionados na ocasião e nem esclareceu como eles foram feridos.

A nota informa ainda que o princípio de motim é uma reação dos presos a novas normas adotadas dento das oito unidades prisionais do Complexo de Pedrinhas. "O movimento é uma reação ao trabalho de revista diário e mais criterioso que está sendo realizado nos estabelecimentos penais de São Luís", diz a nota.