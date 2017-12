Presos fogem com armas e carro da polícia em MS Um grupo de detentos da Polinter de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, serraram as grades, renderam os policiais e fugiram na noite de sábado, 10. Trinta e oito escaparam com dez armas e um carro. Quatro foram recapturados. A fuga aconteceu por volta das 18 horas, e os presos levaram dez armas e um carro da polícia. Os criminosos ainda assaltaram várias pessoas. Até a manhã deste domingo, 11, dos 38 fugitivos, apenas quatro tinham sido recapturados. A polícia também encontrou duas armas calibre 12 e o carro do presídio, abandonado no bairro Santa Luzia. As informações são da TV Morena.