Presos fogem da Detenção Provisória do Belém Um número ainda não determinado de detentos fugiu, na madrugada deste primeiro dia do ano 2007, no centro de Detenção provisória (CDP) do Belém, na zona leste da capital. Segundo as primeiras informações, um preso fingiu passar mal e quando um agente penitenciário foi atendê-lo foi surpreendido pelo bando todos correndo em direção à saída. Essa ação é conhecida por "cavalo doido". A Rota e a Tropa de Choque foram acionados, além do policiamento militar dos bairro de Belenzinho e Tatuapé, que cobre aquela área da cidade.