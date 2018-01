Presos fogem de cadeia de Sertãozinho pela porta da frente A polícia de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, investiga a fuga de 15 presos da Cadeia Pública, ocorrida na noite de ontem. Todos fugiram pela porta da frente após serrarem o trinco da cela 1 e renderem um carcereiro que chegava para fazer a faxina. Na cela 2, um buraco foi feito na parede do banheiro, de onde os detentos passaram para a cela 1. Sete dos fugitivos foram recapturados em seguida. A polícia investiga se houve facilitação de fuga ou negligência dos carcereiros. A cadeia tem capacidade para 24 presos, mas estava com 83 no momento da fuga.