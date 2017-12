Presos fogem de cadeia em Porto Seguro (BA) Depois de serrar as barras de ferro das celas e de abrir um buraco no teto de uma ala da Delegacia de Porto Seguro, 705 quilômetros ao sul de Salvador (BA), 51 presos da unidade - entre eles quatro mulheres - fugiram, na madrugada desta terça-feira, 27. Segundo informações da polícia, havia três agentes de plantão na unidade, mas a movimentação não foi notada. "Não temos estrutura para abrigar a quantidade de presos que temos, por isso que essas fugas acontecem", justificou o delegado titular, Robério Farias. De acordo com ele, na noite de ontem, havia 146 detentos na unidade - na qual caberiam, idealmente, 38. Segundo o delegado, a morosidade no julgamento dos processos faz com que a carceragem tenha mais gente do que deveria - há presos esperando julgamento há mais de três anos na unidade. Até o fim da tarde desta segunda, apenas três presos haviam sido recapturados. As buscas prosseguem, com o auxílio de agentes da Coordenadoria Regional de Eunápolis.