Presos fogem de presídio de Osasco Cerca de 10 presos fugiram durante a madrugada de hoje do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Osasco, situado no quilômetro 20 da Rodovia Raposo Tavares, na Grande São Paulo. Segundo informações fornecidas pela Polícia Militar de Osasco, a fuga aconteceu por volta das 5h, através de um túnel cavado no pátio da prisão e com extensão até a rua. Dois tiros de advertência chegaram a ser disparados para tentar impedir a fuga, mas os detentos conseguiram escapar. A polícia montou um cerco na região, mas nenhum fugitivo foi recapturado até o momento.