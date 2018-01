Presos fogem durante jogo do Brasil Presos do Centro de Detenção Provisória de Osasco, na Grande São Paulo, aproveitaram o jogo do Brasil para fugir. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar de Osasco, por volta das 6 horas eles escaparam por um túnel e em seguida, cerca de 15 presos, invadiram um ônibus da Rodovia Raposo Tavares. Um policial que estava no ônibus sacou a arma e conseguiu dominar um dos fugitivos. Outro preso reagiu e foi baleado. Houve pânico no ônibus e os presos decidiram descer e fugir a pé. O preso baleado morreu logo depois de sair do ônibus. A polícia faz buscas na região com ajuda de um helicóptero. Três presos já foram recapturados.