Presos integrantes de quadrilha que assaltou turistas ingleses A polícia do Rio prendeu dois dos quatro homens identificados como integrantes da quadrilha que assaltou um ônibus com 33 turistas ingleses no Rio há duas semanas. Os irmãos Márcio e Jonathan Baluardo, de 27 e 24 anos respectivamente, foram apresentados na manhã de hoje à imprensa na sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública, no Centro do Rio. O mais velho trabalhava como motorista de táxi no Aeroporto Santos Dumont. O secretário Marcelo Itagiba afirmou que tudo indica que os bandidos foram responsáveis por outros ataques a turistas nas mesmas circunstâncias. O ônibus dos ingleses foi interceptado por quatro bandidos no elevado da Perimetral e levado até o Aterro do Flamengo, onde os turistas foram assaltados. Com os irmãos, a polícia encontrou objetos de origem estrangeira, como câmeras e celulares, que serão periciados para determinar se foram roubados dos ingleses. A polícia divulgou ainda o retrato falado dos outros dois integrantes da quadrilha que estão foragidos, que foi feito com a ajuda da guia e do motorista dos turistas assaltados. São eles Juan Oliveira da Cruz, de 25 anos, e Antônio Peres Miceli, de 24. Itagiba pediu que a população ajude o trabalho da polícia fazendo denúncias.