Presos ladrões que agiam no canteiro do Rodoanel

Agentes da Delegacia de Repressão a Desmanches Ilegais, do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), prenderam, na noite desta terça-feira, 2, em São Roque, interior paulista, integrantes de uma quadrilha envolvida no roubo de caminhões e equipamentos em obras de grande porte em São Paulo.

Os três detidos foram flagrados com dois caminhões e ferramentas industriais levados de um canteiro de construção do Rodoanel. Os investigadores apuravam o roubo de um dos veículos, roubado na segunda-feira, 1, em Perus, zona norte da capital. O caminhão Mercedes Benz foi localizado em um posto de combustíveis na Rodovia Raposo Tavares, onde os policiais armaram uma campana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem perceber que era observado, o motorista Cássio Maurílio Resende, de 46 anos, seguiu pela rodovia em direção ao interior. No pedágio do quilômetro 50, ele foi dominado e revelou que estava levando o Mercedes para um receptador no município de São Roque. No endereço, no bairro Paisagem Colonial, foram presos Roberto Sousa Filgueiras, de 41 anos, e Fernando Vitorino de Amorim, de 55.

No imóvel foi encontrado mais um caminhão Mercedes-Benz, roubado em 21 de janeiro das obras do Rodoanel em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Na carroceria do veículo, que teve chassi adulterado e placas substituídas, havia três ferramentas industriais, roubadas na mesma ocasião. Os três foram autuados em flagrante por crime de receptação na sede do Deic; outras duas pessoas que estavam no local serão investigadas.