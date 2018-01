Presos marido e sogra de turista alemã morta no Recife

Tratados agora como suspeitos de envolvimento na morte da turista alemã naturalizada italiana Jennifer Marion Nadja Kloker, de 22 anos, seu marido, Pablo Tonelli, de 22 anos, e seu sogro, Ferdinando Tonelli, 45, foram presos na manhã de ontem (23), no Recife. A prisão temporária - por até 30 dias - foi determinada pela juíza do município metropolitano de São Lourenço da Mata, Marinez Marques Viana. A polícia trabalha com as hipóteses de crime passional e envolvimento com tráfico de drogas, embora ainda não descarte a versão de latrocínio - roubo seguido de morte - dada pela família.

O diretor de operações da polícia civil, Osvaldo Moraes, limitou-se, em entrevista, a afirmar haver "indícios suficientes" para os pedidos de prisão, sem divulgar nenhum detalhe. Segundo ele, a prisão visa a evitar a "produção de contraprovas e álibis" (pelos dois) na medida em que a imprensa tem divulgado informações sobre as investigações. Eles foram presos na residência de uma tia de Pablo, no bairro de Afogados, e não resistiram à prisão. Ocupam celas separadas na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro da Imbiribeira.

De acordo com a polícia, Ferdinando adotou o pernambucano Pablo, na Itália, há cinco anos. Nesta mesma época Jennifer teria se naturalizado italiana. Este também é o tempo do relacionamento de Pablo e Jennifer, que seria conturbado. Em junho do ano passado, ele foi alvo de queixa policial, na Itália, onde moravam, por agressão à mulher. Eles tem um filho de dois anos.

Ferdinando tem um relacionamento amoroso com a mãe de Pablo, Delma Freire de Medeiros, que depois da morte da nora sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), foi hospitalizada, mas já se encontra em casa. O pedido de prisão temporária não se estendeu a ela, por "ausência de indícios", de acordo com Osvaldo Moraes.

O corpo de Jennifer foi encontrado na madrugada da quarta-feira de cinzas (17) às margens da BR-408, na divisa com São Lourenço da Mata, com quatro tiros no tórax. Na versão da família, Pablo, Jennifer e os sogros ocupavam um Gol alugado e teriam ido ao Terminal Integrado e Passageiros, na noite da terça-feira de carnaval (16) para se informar sobre passagens para João Pessoa. Logo depois foram abordados por dois homens armados em uma moto. Um deles entrou no carro e os obrigou a seguir o comparsa até um local deserto. Roubaram celulares e dinheiro e os deixaram a pé.

Jennifer teria se desesperado e gritado por socorro e por isso, levada pelos bandidos. O carro foi deixado próximo à delegacia do município. Era munido de um GPS, que indicou um percurso diferente do fornecido pela família. O prazo para a conclusão das investigações é 16 de março.

O corpo de Jennifer, que não sofreu qualquer tipo de violência sexual, se encontra no Instituto de Medicina Legal (IML), à espera de parentes alemães que decidirão onde enterrá-lo. O advogado de Pablo e Ferdinando Tonelli, Célio Avelino, antecipou que hoje (24) deverá entrar com pedido de habeas corpus para libertar seus clientes.