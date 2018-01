Presos membros de quadrilha que dava golpe do carro usado Após três meses de investigações, a polícia prendeu nesta quarta-feira dois integrantes de uma bem-estruturada quadrilha de estelionatários responsável por diversos golpes no comércio de compra e venda de carros semi-novos. O grupo utilizava uma tática pouco comum para enganar as vítimas, denominada como ´sonho dos enforcados´. "Eles procuravam pessoas que estavam com dificuldades para pagar as prestações de um veículo semi-novo financiado. Pegavam o carro e prometiam vendê-lo para um novo proprietário, que pagaria as parcelas já quitadas e assumiria as parcelas que restavam do financiamento. Só que, em vez disso, os estelionatários falsificavam documentos de forma a não aparecer a alienação do veículo, e revendiam o carro em feiras ou anúncios de jornal pelo valor de mercado", explicou o delegado Jorge Esper. A polícia chegou aos estelionatários por meio de uma vítima que suspeitou do fato de o carro comprado - praticamente zero quilômetro - possuir apenas uma chave. "A pessoa encontrou os dados do primeiro dono no manual do proprietário e telefenou pedindo a outra chave. Foi então que ambos descobriram que haviam sido enganados e resolveram fazer a ocorrência", contou o investigador responsável pelo caso Sebastião Pereira. Após receber a denúncia, a polícia passou a investigar um número de celular que o falso vendedor havia dado a uma das vítimas, e acabou descobrindo o bacharel em Direito Ednei Francisco Teixeira, de 29 anos, conhecido como Chico Cheque. O apelido se deve à função de Ednei na quadrilha. Ele era responsável pelas falsificações dos documentos e abertura de contas-fantasmas para recebimento dos pagamentos dos veículos vendidos. Na casa de Ednei, os policiais encontraram evidências que os levaram até Samuel Fernandes dos Santos, de 43 anos, conhecido como Samuca. "Ele é procurado pela Justiça por crimes de roubo e furto de automóveis, e vem sendo fichado como ladrão de carros desde a década de 70", revelou o delegado. Na casa de Ednei, foram apreendidos um carro Focus e uma picape S-10. Para surpresa da polícia, Samuca também acabou detido com uma picape S-10, idêntica à primeira encontrada. "Em alguns casos, a quadrilha recebia veículos como parte do pagamento. De posse do documento original, roubava alguns modelos semelhantes e ´produzia´ dublês", relatou Esper. De acordo com o delegado, os bandidos prezavam a perfeição na clonagem dos carros. Além das placas idênticas, o bando adulterava a numeração do chassi - tanto no motor quanto nos vidros - utilizando brocas de dentista. "Levamos as duas S-10 ao Detran, e os fiscais garantiram que os veículos passariam despercebidos em uma eventual vistoria", apontou. A polícia pretende agora descobrir novas vítimas do golpe e desbaratar toda a quadrilha. "As investigações revelaram que a ação é grande. O grupo possui ramificações por todo o território brasileiro", garante o delegado Esper.