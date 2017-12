Presos no MS recebem ''visita virtual'' de Manaus Detentos do Presídio Federal de Campo Grande (MS) recebem visitas virtuais, desde anteontem. Vídeo e áudio chegam de longe para um "bate-papo", conforme ocorreu com um grupo de internos que tem parentes no Amazonas. Da penitenciária, conversaram com os pais, pelo sistema instalado na Defensoria Pública da União em Manaus, utilizado para videoconferências e audiências judiciais. As conversas foram acompanhadas por um membro da Divisão de Reabilitação do presídio federal.