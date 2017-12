Presos no RS acusados de golpes contra produtores rurais

Uma força-tarefa coordenada pelo Ministério Público Estadual com apoio da Polícia Civil e da Brigada Militar (a polícia militar gaúcha) prendeu 16 participantes de um grupo acusado de aplicar golpes em produtores rurais de diversos Estados brasileiros, nesta terça-feira, 16, em dez cidades do Rio Grande do Sul. Segundo os promotores que investigaram o caso, o grupo atraia interessados em adquirir milho, soja, trigo, animais, máquinas agrícolas e silos para um escritório, no qual exibia fotos dos produtos. Na seqüência, levava o potencial comprador a ver os grãos ou equipamentos em galpões ou propriedades rurais alugadas. Ao mesmo tempo, integrantes do grupo passavam-se por interessados no mesmo negócio. Para não perder a oferta, os compradores reais adiantavam a maior parte do dinheiro e depois ficavam esperando a mercadoria que nunca chegava. O Ministério Público calcula que o grupo tenha lesado pelo menos 25 produtores rurais e faturado cerca de R$ 5 milhões com o golpe.