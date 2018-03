Presos PMs acusados de integrar quadrilha de tráfico de drogas

Cinco pessoas - entre elas dois PMs - foram presas na manhã de desta sexta-feira, ,3, pela Polícia Federal em São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Elas são acusadas de integrar a quadrilha do traficante Ricardo Paiol, preso em 26 de janeiro deste ano em uma clínica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

A operação denominada Rio Ita foi deflagrada ainda de madrugada para cumprir oito mandados de prisão expedidos pela Vara Federal de Itaboraí. Segundo a polícia, dois dos mandados eram contra policiais militares, que estão entre os cinco presos e foram levados para o Batalhão Especial Prisional, em Benfica, na zona norte do Rio.

Em nota, a Polícia Federal informou que o objetivo da operação é desarticular a quadrilha de Ricardo Paiol. As investigações da PF, que começaram em outubro de 2008, apontaram que Paiol chefiava o tráfico de drogas no morro do Turano, no Rio Comprido, na zona norte da cidade, e ainda controlava o comércio de cocaína e maconha na região de Itaboraí.