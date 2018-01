Presos quatro suspeitos pelo desaparecimento de repórter Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) prenderam nesta madrugada, no Morro da Caixa D´água, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, quatro suspeitos de terem assassinado o jornalista da TV Globo, Tim Lopes, que está desaparecido há uma semana. Um deles teria confessado o crime segundo a polícia. Os suspeitos estão presos na 38ª Delegacia de Polícia Civil, em Brás de Pina, zona norte. O chefe de Polícia Civil, Zaqueu Teixeira, está sendo aguardado na delegacia.