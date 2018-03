Presos são retirados de caminhão em Ubatuba Os oito presos que estavam detidos dentro de um caminhão, no pátio da cadeia feminina de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, foram retirados de lá na manhã desta sexta-feira, 7, por causa de uma ameaça de resgate. A delegada Juliana Monteiro informou que os presos não voltarão a ficar alojados no veículo porque um deles seria integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). No momento, não há informações sobre transferências dos detentos. Os presos estão numa espécie de saguão que dá acesso às celas das mulheres e dos menores. Medida emergencial A decisão de colocar os presos no caminhão foi do delegado responsável pela cadeia, Fausto Cardoso, que desde o mês de maio sofre com o problema da superlotação. No local há quatro celas para 59 mulheres, dois menores e 16 homens.