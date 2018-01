Presos supostos membros de bando especializado em roubos e seqüestros Auxiliados por uma denúncia anônima, policiais militares da 3ª Companhia do 19º Batalhão acreditam ter detido, na zona leste da capital paulista, parte de uma quadrilha especializada em roubos e seqüestros, cujos integrantes usam disfarces ao praticar os crimes. Com os suspeitos presos, os policiais apreenderam drogas, munições e vestimentas usadas pelas polícias Civil e Militar. Dois adultos, identificados como Alexandre da Silva Ferreira, 22 anos, e Márcia Vieira dos Santos, 18 anos, e uma adolescente, de 14 anos, foram presos, no final da tarde de terça-feira, dentro de uma casa, localizada na altura do nº 609 da Rua Planalto dos Acantilados, no Parque Santa Madalena, região do Sapopemba. No imóvel foram encontrados um cinto e um boné da PM, duas bolsas e uniformes dos Correios, camisetas idênticas às usadas por agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), 5 carregadores para fuzis, 6 suportes para munição, munições para pistolas calibre 45, fardas da Polícia Militar, coletes balísticos da Polícia Civil, 181 trouxinhas de maconha e 7 papelotes de cocaína. Os suspeitos foram encaminhados ao 70º Distrito Policial.