Presos suspeitos de assalto a prédio de João Kleber A polícia de São Paulo, por meio dos policiais das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) prendeu na tarde desta quinta-feira, 6, dois homens acusados de arrastão ao condomínio onde morava o apresentador João Kleber, em março. De acordo com a Polícia Militar, as prisões aconteceram por volta das 13h30 na Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab) Santa Etelvina, no bairro Cidade Tiradentes, zona leste da capital paulista. Os suspeitos foram reconhecidos por meio das imagens gravadas pelas câmeras do circuito interno do condomínio. Com eles, foram apreendidas duas armas, sendo um revólver e uma pistola, quatro aparelhos de celular e seis chips. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), na zona norte de São Paulo.