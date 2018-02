Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

A polícia do Paraná prendeu nesta quinta-feira, 4, dois suspeitos de envolvimento na morte do prefeito de Rio Branco do Sul, Adel Rutz (PP), e identificou outros dois.

O prefeito foi assassinado com cinco tiros, na noite desta segunda-feira, 1, ao chegar em sua casa, no centro da cidade. Rutz chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal de Rio Branco do Sul, mas não resistiu aos ferimentos.