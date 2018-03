Presos vestidos de mulher libertam 84 detentos em Itapeva Dois presos vestidos de mulher renderam dois carcereiros e libertaram 84 detentos da Cadeia Pública de Itapeva, interior de São Paulo, na tarde do último domingo, 28. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a fuga aconteceu por volta das 16h30, quando os carcereiros foram retirar algumas mulheres que permaneciam nas celas após o horário de visitas e acabaram rendidos pelos detentos, um deles com uma arma de fogo. Os presos ainda arrastaram os carcereiros para o interior da cadeia e os trancaram em uma cela, como reféns, enquanto os outros presidiários fugiam pelo portão da frente. Um outro funcionário da cadeia ouviu barulho de tiros e conseguiu pular o muro para chamar a polícia. Quando a autoridade da cadeia chegou, os carcereiros, levemente feridos, ainda eram mantidos reféns e foi preciso negociar a libertação deles com os detentos que continuavam na cadeia. Até às 17h30 desta segunda-feira, a polícia havia recapturado 37 fugitivos.