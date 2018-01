Pressão de professores faz governo do Paraná suspender votação

CURITIBA - A pressão de aproximadamente 5 mil professores acampados na frente e no interior da Assembleia Legislativa do Paraná deu resultado e o governo recuou na votação do projeto de lei que prevê maior austeridade nas contas públicas, mas que, na visão dos servidores, retira direitos trabalhistas e se apropria de R$ 8 bilhões do fundo de previdência do Estado. O projeto seria votado em regime de conselho geral - quando não é discutido pelas comissões regulares - , mas teve sua votação suspensa por causa da pressão popular.

Os deputados utilizaram um veículo da PM para entrar na Assembleia. Enquanto manifestantes tentavam entrar, a Tropa de Choque entrou em confronto, lançando bombas de gás lacrimogêneo. Não houve registro de feridos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo conseguiu entrar na Casa e ocupar o pátio interno, enquanto outros manifestantes acompanhavam a sessão. Uma hora depois, o governo encaminhou uma mensagem pedindo a retirada do projeto, que voltará à pauta no dia 23, após o carnaval.