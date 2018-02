Pressionado pela oposição, tesoureiro do PT se esquiva de acareação com doleiro Em audiência conjunta a comissões do Senado, o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, evitou ontem se comprometer com uma possível acareação com o doleiro Lúcio Bolonha Funaro. Pressionado por senadores da oposição, Vaccari esquivou-se: "Isso (a acareação) temos que discutir depois com a direção partidária."