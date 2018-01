Preta Gil vai gerenciar Expresso 2222 O camarote Expresso 2222, criado e capitaneado há dez anos por Flora Gil, mulher do ministro da Cultura Gilberto Gil, será administrado, a partir do ano que vem, por sua enteada, a cantora Preta Gil. O que começou apenas como um local para a família e amigos assistirem com mais conforto à festa em Salvador se tornou um negócio que atrai, por noite, cerca de mil pessoas, no carnaval. O camarote não vende convites, mas cotas de patrocínio para empresas.