Previsão aponta baixa umidade do ar no Centro-Oeste do País

O ar deve ficar mais seco e os índices de umidade relativa do ar devem ficar mais baixos ao longo desta semana por conta da grande massa de ar polar que entrou no Brasil e provocou recordes de frio na região Centro-Oeste na semana passada.

De acordo com a Climatempo, a temporada de seca na região começou. Até o fim desta semana, a maior parte do Centro-Oeste deve ter sol e umidade baixa, podendo chegar a níveis de alerta nas horas mais quentes do dia. As poucas pancadas de chuva podem ocorrer somente no norte de Mato Grosso.

Os agricultores do Mato Grosso do Sul que estão esperando a chuva para o desenvolvimento do milho devem manter a irrigação complementar e realizar um monitoramento constante nas lavouras. O Estado deve permanecer sem condições de chuva até o próximo sábado, ainda segundo a Climatempo.