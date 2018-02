Previsão de chuva forte deixa Defesa Civil de SC em alerta

A Defesa Civil de Santa Catarina está em alerta devido aos riscos de novos deslizamentos por conta da possibilidade de pancadas de chuvas entre o Oeste o litoral Sul do Estado na manhã desta segunda-feira, 15, segundo o Epagri/Ciram. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas De acordo com os meteorologistas, também devem ocorrer pancadas isoladas de chuva no litoral Norte, Vale do Itajaí e Florianópolis, podendo chover entre 5 e 15 milímetros. "O que preocupa são as condições do solo em algumas regiões, pois, apesar do volume de chuva não ser grande, ao ocorrer em forma de pancada e como o solo já está encharcado podem ocorrer novos deslizamentos de terra", explica o diretor da Defesa Civil catarinense, major Márcio Luiz Alves. Na segunda-feira a condição de chuva persiste associada à circulação marítima que provoca precipitação de forma intermitente, alternando com períodos de melhorias. O maior volume acumulado é esperado para a região de Joinville, podendo alcançar entre 10 a 15mm. De acordo com a Defesa Civil, a chuva pode vir a prejudicar os trabalhos de buscas realizados no Morro do Baú, na cidade de Ilhota. "Se houver risco de novos deslizamentos os trabalhos precisarão ser suspensos", afirma Alves.