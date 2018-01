Previsão de mais chuva deixa 55 municípios do Paraná em alerta

O quadro de instabilidade com previsão de pancadas de chuva e novos temporais, principalmente no período da tarde desta quinta-feira, 10, deixa 55 municípios do Paraná em alerta. A previsão é do Instituto Tecnológico Simepar.

Segundo o tenente Eduardo Gomes Pinheiro, da Coordenadoria de Defesa Civil do Paraná, 3 mil imóveis foram danificados, entre empresas, escolas e residências, e 10,5 mil pessoas foram afetadas em consequência das chuvas que atingem o Paraná desde a noite de segunda-feira, 7.

De acordo com ele, a Defesa Civil está fazendo um levantamento para avaliação de danos que vai apontar se há necessidade de decretar situação de emergência em algum município. Com isso, a cidade poderia receber ajuda diferenciada. Até o momento, entretanto, não há registro de nenhuma cidade nessas condições.

"Mas não adianta ajudar só nessas situações. O que nós defendemos é a prevenção, despertar em cada pessoa a consciência desse cuidado", destacou Pinheiro. Ele orienta as pessoas que moram em localidades onde já houve deslizamento de terra em dias de chuva a deixar suas casas e se abrigar em residência de amigos e parentes. Quem não mora em área de encostas deve procurar telhas soltas para conferir se tudo está seguro. "É uma maneira de se prevenir", disse o coordenador.

Para muitos moradores de Curitiba, esta quinta-feira é dia de limpeza e reconstrução. Na quarta-feira à tarde, um forte vendaval, que durou poucos minutos, deixou ruas alagadas. Carros foram arrastados, árvores caíram e um shopping da cidade teve que ser fechado porque parte do telhado desabou, assustando clientes e comerciantes. Ninguém ficou ferido.

Na BR-376, que liga o Paraná a Santa Catarina, foram registrados vários acidentes. De acordo com o Simepar, em um dia choveu a quantidade prevista para todo o mês de setembro. A previsão é que o tempo permaneça chuvoso em todo o Paraná até sábado, 12.