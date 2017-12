Previsão de mais chuva para o início da próxima semana em SC

A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina prevê mais chuvas para a região na próxima semana, por conta da formação de uma frente fria no Sul do Brasil, mas desta vez atingindo todo o Estado, inclusive o Oeste onde não chove há quase duas semanas na maioria dos municípios. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas SC pode ter mais chuva e deslizamentos Defesa Civil foca esforços no Morro do Baú Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Massa doa macacão em prol das vítimas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Há risco de temporal isolado com ventos mais fortes, especialmente na divisa com o Rio Grande do Sul. Fica desta forma, a atenção voltada para a região da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e o Litoral Norte onde os níveis dos rios estão mais elevados e o solo encharcado, sem tempo para mudar essa cenário. Domingo De acordo com previsão do Centro de informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia (Ciram) o domingo ainda terá pancadas de chuva na região da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte Catarinense, com volumes em torno de 10mm a 20mm. Apesar da presença de nuvens, haverá aberturas de sol em boa parte desta regiões, resultando em elevação da temperatura e formação de nuvens carregadas entre a tarde e a noite, o que favorece a ocorrência das pancadas de chuva.