Previsão é de chuva na virada e no início do ano O guarda-chuva deverá ser tão importante quanto o champanhe na virada de ano. A previsão do tempo para a capital e todo o litoral paulista é de que chova durante o dia 31 e o dia 1º de janeiro de 2009, até mesmo durante a passagem de ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por causa do avanço de uma frente fria pelo litoral, a partir de amanhã o tempo fica instável em todo o Estado e com isso aumentam as chances de chover forte também na quinta e na sexta-feira. E a chuva não deve parar nem no início de 2009, que será nublado e chuvoso. Com a chegada da frente fria, as temperaturas na capital paulista devem cair. A mínima deve ficar em 19ºC e a máxima, que será de 29ºC amanhã, cai para 26ºC no dia 1º e 24ºC no dia 2. No litoral, a temperatura deve cair nos próximos dias, com mínima de 19ºC e máxima de 30º C, hoje. QUANDO VIAJAR Ontem, as estradas na saída de São Paulo estavam tranqüilas, mas as concessionárias alertam para a possibilidade de problemas ainda hoje. No Sistema Castello-Raposo, os piores horários para viajar são amanhã das 10 às 19 horas, no sentido interior; na quinta-feira, das 9 às 11 horas, no sentido interior; e no domingo, dia 4, das 14 horas às 23 horas, no sentido capital. Na Rodovia dos Bandeirantes, os motoristas devem evitar viajar entre 17 e 20 horas de hoje. Amanhã, o ideal é fugir da estrada entre as 9 e as 13 horas, sempre no sentido interior. Para a volta à capital, o melhor é evitar a estrada das 17 horas às 22 horas de domingo. Já a Ecovias adotou a Operação Descida no domingo no Sistema Anchieta-Imigrantes. A expectativa é de que a operação se estenda até as 22 horas de amanhã. A Operação Subida será instalada às 13 horas do dia 1º. ABRE E FECHA Bancos: Abrem hoje, fecham amanhã e no dia 1.º e reabrem na sexta-feira. As contas vencidas nos dias 31 e 1.º podem ser pagas na sexta Mercados municipais: Funcionam amanhã e fecham na quinta-feira Feiras livres: As que seriam realizadas na quinta-feira acontecem amanhã Saúde: Hospitais, PSs e AMAs que normalmente funcionam 24 horas terão plantão de amanhã até sexta-feira. Os postos de saúde só funcionam até o meio-dia do dia 31