Previsão é de feriado prolongado com muita chuva em SP

O Feriado de Finados deverá ser de muita chuva no Estado de São Paulo, segundo previsão dos meteorologistas. Na quinta-feira, 1º, uma nova frente fria se aproxima do Estado e traz pancadas de chuva, trovoadas e ventania. Com isso, a sexta-feira, 2, terá muita chuva e máxima de 28 graus. Enquanto a frente fria não chega, esta quarta-feira, 31, será de muito calor e com máxima de 35 graus na capital paulista. O que abre e o que fecha no feriado de Finados em São Paulo SPTrans tem esquema especial de ônibus para o feriado Até 500 mil veículos devem descer ao litoral paulista no feriado Saiba quais são seus direitos em caso de atraso nos aeroportos Nesta quarta, uma grande massa de ar quente predomina sobre o Estado. O sol aparece e faz calor em todas as áreas, mas à tarde as nuvens aumentam e há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas que duram até o início da noite. Nesta quarta, a máxima pode chegar aos 29 graus no litoral paulista e aos 37 graus em São José do Rio Preto. Uma nova frente fria chega ao País nesta quarta. Com sua chegada, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem sol fraco, pancadas de chuva e risco de temporal. No Paraná, na maior parte do Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte, sol e calor, com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. No Nordeste, o ar quente e seco ainda predomina. A umidade que vem do mar provoca pancadas rápidas de chuva na faixa litorânea entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. Chuva à tarde também no oeste e no sul maranhense.