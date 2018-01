Previsão é de mais chuvas em São Paulo nesta terça-feira As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na tarde de segunda-feira, 27, podem voltar nesta terça-feira, de acordo com boletim da Rádio Eldorado. Na região Sudeste do País o tempo fica muito complicado, com predomínio de céu nublado nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com algumas aberturas de sol. Em São Paulo, a temperatura pode chegar a 27 graus, com algumas aberturas de sol e muitas pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. O alerta sobre novas tempestades também foi feito pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que contabilizou 44 pontos de alagamento na capital depois da chuva de segunda-feira. Outros Estados As áreas de instabilidade sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste também devem provocar chuva forte em Mato Grosso do Sul nesta terça e quarta-feira. Na próxima quinta-feira, 30, os temporais devem continuar no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal. A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alerta que, em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora, principalmente no leste, norte, centro e sul do Mato Grosso e no sul do Tocantins. Matéria ampliada às 15h17