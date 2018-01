Previsão é de mais ventania no Sul e Sudeste do País

A previsão é de mais ventania nas regiões Sul e Sudeste do País nas próximas 48 horas, segundo o Climatempo. Os ventos devem perder força só na tarde da quarta-feira, 30. Enquanto isso, rajadas entre 60 e 80 km/h, em média, ainda poderão ser observadas entre o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo.

De acordo com a Climatempo, o mar começa a ficar muito agitado a partir desta terça-feira, 29. Com a ventania desde a costa da Argentina, grandes ondas devem ser geradas em alto-mar e devem chegar às praias do Sul e do Sudeste do Brasil nos próximos dias.

É uma situação perigosa e todas as embarcações devem redobrar os cuidados. Os navegantes devem ficar atentos aos avisos da Marinha. As embarcações menores devem evitar sair para o mar e as marinas devem ficar em permanente alerta até o fim da semana, mantendo as embarcações corretamente atracadas, para evitar danos maiores.

A elevação do mar será rápida a partir de quarta-feira e ondas de 3 metros poderão alcançar a costa entre quarta e sexta-feira, 2. O risco de ressaca é alto, especialmente entre quinta e sexta-feira. Vale lembrar que, em alto-mar, o pico das ondas será maior.