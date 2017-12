Previsão é de sol e tempo estável em São Paulo A empresa InfoTempo está prevendo sol e temperaturas estáveis até o fim da semana, com um pouco mais de nebulosidade no litoral sul nesta quinta-feira. A dez dias do início do inverno, as temperaturas na capital paulista estão bem acima da média. Em junho, a média das mínimas é de 12,1 graus, e das máximas, 21,8 graus. A madrugada desta quarta-feira registrou 19,1 graus na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo. A máxima, à tarde, foi de 26,6 graus, com umidade relativa do ar de 46%. Nesta terça-feira, o calor chegou a 27,9 graus às 15 horas. Segundo o Inmet, o recorde em junho é de 28,8 graus, registrado em 1992.