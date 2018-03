Previsão indica possibilidade de mais chuvas na Região Serrana do Rio

SÃO PAULO - Pode voltar a chover na Região Serrana do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, de acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia. O tempo fica de nublado a encoberto, com chuvas e possíveis trovoadas. Na capital fluminense também há previsão de chuva e tempo nublado. No litoral sul do Rio de Janeiro, região de Angra dos Reis, há previsão de chuva de forte a moderada.

O número de mortos nos deslizamentos de terra em Teresópolis, na região serrana do Rio, chegou a 71 nesta tarde. A Defesa Civil do município divulgou o último balanço às 14h30 e mantém cerca de 800 homens nos bairros mais atingidos pela chuva, em busca de corpos e sobreviventes.

O prefeito de Teresópolis, Jorge Mário Sedlacek, alertou que o número de vítimas pode aumentar, pois as equipes de socorro ainda estão chegando a locais de difícil acesso, devastados por enxurradas e desmoronamentos.

A prefeitura decretou estado de calamidade pública e estima que o número de desabrigados já passa de 1.000 pessoas. A área mais atingida é a periferia do município.