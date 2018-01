PRF adia greve, mas alguns policiais decidem cruzar os braços

Os policiais rodoviários federais decidiram em reunião na quinta-feira suspender a greve que começaria nesta madrugada. De acordo com a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), a categoria preferiu aguardar uma reunião com representantes do Ministério do Planejamento, prevista para esta sexta-feira, 30, para só então definir a posição da categoria. O ministério, no entanto, não confirmou o encontro. As principais reivindicações dos policiais são a exigência de nível superior para ingresso na carreira, que precisa ser incluída no texto da Medida Provisória nº 431, e o reajuste salarial de 9% a 15%. Mesmo com a determinação de aguardar as negociações, alguns policiais decidiram parar as atividades. O posto policial da BR-040 - principal estrada que liga Brasília às regiões Sul e Sudeste do Brasil - estava fechado durante a manhã e com faixas, informando a greve da categoria. O secretário da Comissão Nacional de Greve, Glaudevaldo Nunes Costa, ressaltou, no entanto, que a paralisação só acontecerá se não houver acordo na audiência. Ele desconhecia a atitude dos policiais na BR-040. O presidente da FenaPRF, Gilson Dias da Silva, disse que a greve foi adiada até o término da reunião com o Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva. "A greve é a última instância de qualquer negociação e acreditamos que o governo está realmente sensível à questão", disse Silva em entrevista à Agência Brasil. Em relação ao reajuste salarial, Silva afirmou que está "praticamente pacificado", pois a previsão é de que o aumento comece a ser pago a partir de novembro. (Com informações da Agência Brasil)