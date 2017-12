PRF apreende 100 quilos de cocaína e prende 2 na Via Dutra em Itatiaia(RJ)

SÃO PAULO - Cerca de 100 quilos de cocaína foram apreendidos por policiais rodoviários federais, no início da madrugada desta quarta-feira, 27, após os agentes pararem uma picape Saveiro, ocupada por dois homens, e perseguirem outra, na pista sentido capital da Rodovia Presidente Dutra próximo ao pedágio do quilômetro 318, em Itatiaia, no Sul Fluminense.

A droga foi localizada na caçamba do segundo veículo, que trafegava atrás do ocupado pela dupla e que não parou no bloqueio feito pelos policiais. Ao ser perseguido, o suspeito abandonou a picape minutos depois e fugiu por um matagal. Ao abrirem a caçamba, os policiais encontraram a droga que, segundo os dois rapazes de 21 anos parados no primeiro veículo, seria entregue em uma favela na região de Madureira, na zona norte do Rio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não havia armas com os dois detidos nem no veículo abandonado. Ambas as picapes não têm queixa de roubou ou furto. A droga foi encaminhada para a perícia e a dupla detida foi levada para a Polícia Federal em Nova Iguaçu, na Região Metropolitana.