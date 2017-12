PRF apreende 95 quilos de crack dentro de caminhão na BR-116 no RS

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cerca de 95 quilos de crack foram apreendidos, às 21 horas de segunda-feira, 21, por policiais rodoviários federais no interior de um caminhão Ford Cargo, do tipo baú, no quilômetro 391 da pista sentido Porto Alegre da rodovia BR-116, em Camaquã (RS), a 125 quilômetros da capital gaúcha.

Os policiais rodoviários, duas horas antes, foram alertados por agentes da Polícia Federal sobre uma possível carga de contrabando ou drogas que passaria por aquela região. Com as características do veículo em mãos, os agentes rodoviários avistaram o caminhão e realizaram a abordagem.

A droga, em tabletes, estava escondida dentro de seis pequenas caixas de papelão dentro da mala de ferramentas do veículo, que está em nome da empresa do pai do motorista. I.R.F., de 30 anos, paranaense, disse aos policiais que o crack seria levada para Porto Alegre, mas não quis revelar a quem seria entregue.

O veículo, a droga, que passou por perícia, e o traficante foram encaminhados para a sede da Superintendência da Polícia Federal na capital gaúcha. I.R.F foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Texto atualizado para correções às 3h35