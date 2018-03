PRF apreende mais de 3 toneladas de maconha no Paraná

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais apreenderam na manhã desta quinta-feira, 17, mais de 3 toneladas de maconha em um caminhão carregado de sacos de arroz, na BR-277, em Guaraniaçu, na região oeste do Paraná.

De acordo com a polícia, os tabletes com a droga estavam escondidos na carroceria do veículo e seriam levados até a capital Curitiba. O caminhão, com placas de Porto Alegre, foi abordado pelos policiais, durante fiscalização de rotina em frente ao posto da PRF no município, e a droga encontrada embaixo dos sacos plásticos que envolviam os pacotes de arroz.

O motorista de 31 anos disse aos agentes que teria pego o caminhão carregado em Cascavel e que o entregaria na capital do Estado. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Cascavel.