PRF apreende mais de cem mil medicamentos do Paraguai

SÃO PAULO - Mais de 100 mil medicamentos contrabandeados do Paraguai foram apreendidos em Santa Terezinha, no Paraná, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na Rodovia BR-277, nesta quinta-feira. Uma pessoa foi presa em flagrante.

Os 106 mil medicamentos estavam dentro de caixas no porta-malas de um Xsara Picasso, com placas de São Paulo. No momento da abordagem, o motorista, 34 anos, tentou fugir, mas após ser perseguido pela equipe da PRF por dois quilômetros, ele foi alcançado e disse que receberia R$ 500,00 para levar o contrabando até Matelândia, que fica a menos de 100 quilômetros do Paraguai.

A maior parte dos medicamentos era do estimulante sexual paraguaio Pramil. O restante eram anabolizantes e emagrecedores.