PRF apreende mais de mil comprimidos de ecstasy em SC

SÃO PAULO - Mais de mil comprimidos de ecstasy foram apreendidos na noite desta segunda-feira, 4, na Rodovia BR-101, em São José, na Grande Florianópolis, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os 1.015 comprimidos estavam em poder de dois homens, com idades de 26 e 30 anos, que vinham de São Paulo em um carro. A droga estava dentro de uma sacola plástica, escondida atrás do banco do passageiro. Já na parte traseira do assento do motorista, foram localizados cerca de R$ 22 mil em espécie.

Em menos de uma semana, esta foi a segunda grande apreensão de ecstasy realizada pela PRF na região da grande Florianópolis. Na noite da última quarta-feira, 30, 3.100 comprimidos de ecstasy foram apreendidos na BR-101, em Paulo Lopes.