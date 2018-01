PRF apreende pássaros silvestres dentro de ônibus em Sergipe

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Dezessete pássaros silvestres foram apreendidos na tarde desta quarta-feira, 3, dentro de um ônibus que trafegava pela BR-101, na altura do quilômetro 104, em São Cristóvão, no Sergipe.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes abordaram o veículo, que seguia de Curitiba, no Paraná, para Recife, em Pernambuco, e durante revista encontraram as aves presas em gaiolas.

O passageiro Lenildo Carlos Santos, não apresentava a documentação que justificasse o transporte dos pássaros. Ele foi detido por crime ambiental e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Cristóvão. O destino dos pássaros será decidido pelo delegado.