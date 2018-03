PRF apreende quase meio milhão de dólares com chinês na Régis

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça-feira, 6, US$ 437,8 mil - o equivalente a R$ 1,4 milhão - com um comerciante chinês que viajava em um ônibus na Rodovia Régis Bittencourt, em Registro, a 190 km de São Paulo.

Os agentes abordaram um ônibus de linha regular na altura do km 439 da Régis. O veículo havia saído de Curitiba, no Paraná, em direção ao Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista.

Ao vistoriar o ônibus, os policiais perceberam que, em meio à bagagem de mão de um dos passageiros, havia diversos maços de dólares. O dono da bagagem, um homem chinês que não teve a identidade divulgada, foi detido.

O maços somavam US$ 437,8 mil, o que equivale a R$ 1,4 milhão. Segundo a PRF, o dinheiro não tinha registro de procedência. O transporte de dólares sem registro é permitido desde que não ultrapassem valor equivalente a R$ 10 mil.

Questionado pela polícia, o homem informou que trabalhava na região da 25 de Março, no centro da capital paulista, e disse que os dólares seriam usados para transações comerciais.

Durante a abordagem, ele insinuou que os agentes da PRF poderiam ficar com metade do valor, mas, de acordo com o órgão, mudou de atitude quando percebeu que seria preso em flagrante, dizendo não saber falar bem português.