PRF apreende R$ 197 mil em notas falsas no Mato Grosso do Sul

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 197 mil em notas falsas em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, 29, durante fiscalização em um ônibus na Rodovia BR-267. Uma mulher foi presa.

As cédulas de R$ 50, totalizando R$ 197 mil, vieram do Paraguai e eram transportadas por uma paraguaia, passageira de um ônibus com itinerário Ponta Porã X Campo Grande. O destino final das cédulas era Brasília, onde seriam introduzidas no comércio local.

Cerca de 30 minutos depois no mesmo local, a PRF apreendeu um tablete contendo cocaína, totalizando aproximadamente um quilo, escondido no veículo Gol. A droga, também vinda do Paraguai, estava em poder de T.I.O.G., de 20 anos, e E.D.C., de 33 anos. Eles afirmaram que compraram o entorpecente por R$ 6 mil e que o levaria para a cidade de Alto Araguaia, no Mato Grosso.