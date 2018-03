PRF apreende uma tonelada de maconha em Feira de Santana, BA

SALVADOR - Uma ação conjunta da Polícia Federal (PF) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia resultou na apreensão, na madrugada desta sexta-feira, de cerca de uma tonelada de maconha prensada, dividida em 1,2 mil tabletes. A droga estava sendo transportada em um caminhão com placa de São Paulo, camuflada entre rolos de mangueiras para a construção civil.

A abordagem foi feita no km 429 da BR-116, perto do posto da PRF em Feira de Santana. O motorista e um passageiro do caminhão foram presos. De acordo com o delegado Maurício Salim, a droga abasteceria pontos de tráfico na região de Feira de Santana, onde ocorre, no fim do mês, uma das maiores micaretas do País. Segundo Salim, a fiscalização está sendo intensificada desde o início do mês na cidade e nos arredores por causa do evento.