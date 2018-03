PRF do Paraná apreende pistolas escondidas em aparelhos de TV; veja vídeo

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná apreendeu 16 pistolas de uso restrito na rodovia BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Estado, na manhã deste domingo, 11.

Os agentes abordaram um ônibus que fazia a linha entre Foz do Iguaçu e Ponta Grossa por volta das 6h20. As armas calibre 9 milímetros estavam escondidas dentro de quatro aparelhos de TV, que eram transportados no bagageiro do coletivo.

O armamento é de fabricação argentina, da marca Bersa, e estava com a numeração raspada. A PRF também apreendeu 28 carregadores.

Um homem de 25 anos e uma mulher de 21 foram presos em flagrante por tráfico internacional de armas de fogo. Eles confirmaram que o destino do carregamento seria o Estado do Rio de Janeiro. A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Pena. O crime de tráfico internacional de armas de fogo tem pena prevista de quatro a oito anos de prisão. Neste caso, pelo fato das armas serem de uso restrito, a pena aumenta em 50%.