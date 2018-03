PRF encontra maconha em veículo oficial em MS A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de quarta-feira, 12, aproximadamente 120 quilos de maconha em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A droga estava escondida em caixas de isopor que eram transportadas no veículo oficial Gol placas HQH 8810, pertencente à Prefeitura de Ponta Porã. O condutor Eronil Pires de Aquino, de 47 anos, funcionário público, foi abordado às 7 horas quando passava pelo Posto Capey, rumo à Campo Grande. O veículo da Secretaria Municipal de Saúde era utilizado uma vez por mês para que o funcionário público levasse amostras de sangue para testes de HIV que são feitos na Capital.