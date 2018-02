PRF flagra criança de nove anos dirigindo carreta em rodovia federal

SÃO PAULO - Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram uma carreta com capacidade para transportar pouco mais de 40 toneladas sendo dirigida por uma criança de nove anos na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu na rodovia BR-304, que liga Natal a Fortaleza, no fim da tarde de quinta-feira, 1º.

Segundo a PRF, o menino estava acompanhado pelo pai, proprietário do veículo, que estava no banco dos passageiros. Ele ainda teria tentado trocar de lugar com o filho quando viu os policiais, mas não conseguiu.

O pai da criança foi multado em R$ 1.760 por desrespeitar o Código Brasileiro de Trânsito, que proíbe "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada". Ele será julgado e pode ser detido de seis a meses a um ano.