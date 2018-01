PRF prende 10 pessoas em ônibus com cocaína no MT

Dez pessoas foram presas nesta segunda-feira, 25, em um ônibus da linha Sapezal-Várzea Grande, por policiais rodoviários federais, quando transportavam cocaína vinda da Bolívia. Eles foram presos quando passavam pelo Posto 120, em Poconé, no Mato Grosso.

Mais de dez quilos de pasta base foram apreendidas de várias formas: em "cintas" presas à cintura, em mais de 200 cápsulas engolidas e acondicionada em botina. Foram presas quatro mulheres e quatro homens, todos bolivianos. Um menor que também portava droga foi conduzido e encaminhado à Polícia Civil para providências.

Ainda foi preso um brasileiro, com 644 gramas de pasta base acondicionada em uma botina. Junto com as mulheres presas estavam um bebê de cerca de 8 meses e uma criança de dez anos.